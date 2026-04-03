В Ивантеевке капремонт центра культуры завершат в 2026 году

Капитальный ремонт Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева в Ивантеевке выполнен более чем на 90%, завершить работы планируют во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт здания на улице Дзержинского продолжается в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета. Строительная готовность объекта превышает 90%, работы находятся на завершающем этапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.