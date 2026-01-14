В Истринском округе ввели в эксплуатацию логистический комплекс площадью 155 ты. кв м

Группа компаний «Ориентир» завершила строительство складского комплекса класса А+ площадью более 155 тыс. кв. м в индустриальном парке «Ориентир Запад» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Группа компаний «Ориентир» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового складского комплекса класса А+ в индустриальном парке «Ориентир Запад» под Истрой. Площадь объекта превышает 155 тыс. кв. м. Строительство велось по формату built-to-suit и заняло 15 месяцев. Разрешение на ввод выдал главгосстройнадзор Московской области, а центр содействия строительству при правительстве региона сопровождал проект на всех этапах.

Комплекс расположен в деревне Петровское на пересечении трасс А-107 и М-9, что обеспечивает удобную транспортную доступность. В состав объекта входят пять функциональных блоков для хранения и обработки товаров народного потребления и продуктов питания. Для сотрудников и клиентов предусмотрена парковка на 473 машино-места. Ожидается, что запуск комплекса создаст 4 940 новых рабочих мест для жителей Истринского округа и соседних муниципалитетов.

Индустриальный парк «Ориентир Запад» — один из крупнейших логистических кластеров Подмосковья. Его общая площадь составляет 450 тыс. кв. м, а территория — 107 га. Парк находится в 35 км от МКАД, на пересечении Московского малого кольца и Новорижского шоссе. Для резидентов построена отдельная транспортная развязка с выездом на трассу «Новая Рига». В парке уже работают распределительные центры Ozon, «Техноавиа» и «Золотое яблоко». По итогам 2025 года все площади парка законтрактованы, однако остается участок под строительство еще одного склада площадью около 30 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.