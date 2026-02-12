В Истре завершено строительство очередных коттеджей в «Истра Дом»

Группа «Самолет» получила разрешение на ввод в эксплуатацию новой линии домов в составе первой очереди проекта «Истра Дом» в Истринском округе. Построено семь современных коттеджей общей площадью более 700 кв. м. Дома подключены к центральным коммуникациям и предназначены для круглогодичного проживания.

В рамках первой очереди планируется возвести 418 индивидуальных домов общей площадью свыше 47 тысяч кв. м. На данный момент завершено строительство 40 коттеджей. Проект реализуется как индивидуальное жилищное строительство и ориентирован на создание комфортной среды для постоянного проживания в Подмосковье.

Коттеджи построены по технологии газобетонного домостроения, что обеспечивает энергоэффективность и благоприятный микроклимат. Площадь домов варьируется от 60 до 230 кв. м, что позволяет выбрать подходящий вариант для разных семей. Архитектура выполнена в минималистичном стиле с панорамным остеклением и светлыми фасадами.

Собственники получают благоустроенный участок с ограждением и парковкой. Дополнительно можно включить в ипотеку мебель, баню или беседку. Территория поселка охраняется и обслуживается управляющей компанией.

В кластере формируется инфраструктура для постоянного проживания: магазины, ресторан, сити-холл, коворкинг, детский центр, банный комплекс, два детских сада, школа и поликлиника. Для отдыха предусмотрены детские площадки, мини-парки и плейхаб. «Истра Дом» находится в 71 км от Москвы по Новорижскому шоссе, рядом с железнодорожной станцией «Румянцево» и Истринским водохранилищем.

Крупные застройщики Подмосковья, включая группу «Самолет», развивают социальную инфраструктуру жилых комплексов за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.