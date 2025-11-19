В Истре зафиксировали самую высокую финальную цену земельного участка за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области регулярно фиксирует на торгах ситуации, когда за объекты ведется активная борьба, а итоговая стоимость превышает начальную в 5-10 и более раз. Так, с 10 по 14 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 112 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка для ИЖС в округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 11 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в муниципальном округе Истра, деревня Исаково. В непосредственной близости от участка расположена станция МЦД «Нахабино». Стартовая цена ежегодной аренды начиналась от 1 500 000 руб. В аукционе приняло участие 8 претендентов. В ходе торгов итоговая стоимость увеличилась почти в 8 раз и составила 11 445 000 руб/год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Сейчас на портале размещено более 2600 предложений земельных участков в Подмосковье, подходящих для строительства загородного дома. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на Едином портале торгов вы также можете найти обучающие материалы по тематике земельно-имущественных торгов и закупок.