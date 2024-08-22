В Истре в детском саду № 10 завершаются электромонтажные работы

В Истре в детском саду № 10 в д. Бужарово близятся к завершению электромонтажные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале июля в детском дошкольном учреждении начали работы по электричеству — подготовили документацию, начали демонтаж и вскоре приступили к монтажным работам.

На втором этаже, включая групповые классы, все работы завершены, а на настоящий день проводится ряд задач по электричеству в служебных помещениях. В пищеблоке, музыкальном зале, методическом кабинете, медицинском кабинете и прачечной работники занимаются монтажом кабельных линий, прокладкой и заменой проводки и подключением новых светильников. Конечно же, все приводится в норму в соответствии с ГОСТом.

Также, в подвале делают заземление. При помощи заземления добиваются защиты от опасного действия электрического тока путем снижения напряжения прикосновения до безопасного значения. Благодаря этому механизму в чрезвычайной ситуации неконтролируемый ток уходит вниз. И землю используют в качестве проводника тока.

Согласно контракту ремонтных работ сроки завершения обозначены на начало сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.