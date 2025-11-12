В Истре стартовало строительство нового корпуса Новопетровской школы

На улице Полевая, д. 7, в селе Новопетровское муниципального округа Истра ведется строительство нового корпуса Новопетровской средней общеобразовательной школы на 300 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

По словам заместителя начальника участка Дениса Чалова, на данном этапе идет устройство котлована под фундаментную плиту для строительства трехэтажного здания.

В новом учебном корпусе разместятся классы, помещения библиотечно-информационного центра, кабинеты для занятий творчеством и музыкой. Его общая площадь составит порядка 9,5 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Завершить строительство нового корпуса школы планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.