В Истре смонтировали кран на стройке корпуса школы на 300 мест

Строительство нового корпуса «Новопетровской школы» на 300 мест продолжается на улице Полевой в Истре. Подрядчик завершил монтаж первого башенного крана и приступил к монолитным работам на уровне первого этажа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый учебный корпус возводят как пристройку к существующему зданию школы. В настоящее время на строительной площадке работают 35 специалистов, задействованы три единицы техники.

Для выполнения монолитных работ установлен быстровозводимый башенный кран, который обеспечит подачу строительных материалов и конструкций на высоту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.



Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.