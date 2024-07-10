В Истре продолжаются ремонтные работы в спортивной школе

В Истре продолжаются ремонтные работы в Дедовской спортивной школе. В настоящий момент проведены работы по демонтажу первого этажа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие провели демонтажные работы дверей и полов на втором этаже. Также были вручную очищены потолки. После этих работ, подготовленные поверхности отштукатурили. Были выполнены работы по откосу для окон.

Также провели аналогичные второму этажу работы. Так как существуют риски повреждения пола влагой, работники провели гидроизоляцию пола. Далее уложили слой керамзита, а потом уже провели работы по стяжке пола слоем бетона толщиной 150 мм. По готовности, работники установят плитку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.