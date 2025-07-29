В Истре построили еще 10 домов в составе ЖК «Кембридж»

В коттеджном поселке «Кембридж» городского округа Истра ввели в эксплуатацию еще 10 таунхаусов, девелоперу выдано соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Дома расположены в деревне Красный Поселок. Для жителей уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике, театральному искусству, а также группы для занятий по программе начальной школы. На территории ЖК завершилось строительство школы для 594 учеников.

В поселке есть большой выбор детских площадок для малышей разных возрастов. Жителям доступны футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и хоккей.

Коттеджный поселок «Кембридж» — это единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка. Комплекс предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.

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