В Истре по решению суда на землях гослесфонда начали капитальное строительсво

В городском округе Истра по решению суда на землях гослесфонда начали сносить капитальные строения. Всего будет ликвидировано 32 здания, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Территория гослесфонда в Московской области находится в оперативном управлении комитета лесного хозяйства Московской области.

Частное лицо или коммерческая структура могут заключить договор аренды лесного участка. Процесс этот строго регламентирован и накладывает существенные ограничения на ведение хозяйственной деятельности. Одно из них — то, что на землях лесного фонда не допускается возведение строений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для осуществления рекреационной деятельности.

В случае с лесопользователем, который арендовал участок в Рождественском участковом лесничестве Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» это условие было нарушено. Комлесхоз установил факт нарушения закона и подал иск в суд. По его решению капитальные строения должны быть снесены.

8 гостевых домов, 8 зданий пункта сосредоточения противопожарного и спортивного инвентаря, 8 зданий центра релаксации и 8 беседок — итого 32 объекта, начали сносить силами подрядной организации.

На данный момент подрядная организация осуществляет снос за свой счет, потом затраты будут взысканы с виновного лица.

После демонтажа строений и уборки строительного мусора земля будет рекультивирована, а также на участке будут проведены необходимые лесовосстановительные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.