В Истре по госпрограмме достроят жилье для педагогов технолицея в 2024 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства двух кампусов, где будут проживать педагоги областного технолицея имени В. И. Долгих, расположенного в селе Павловская Слобода г. о. Истра, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство ведется за счет областных бюджетных ассигнований в рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» определили качество устройства монолитных железобетонных конструкций. Текущая строительная готовность кампусов составляет 30%. На объекте ведутся работы по устройству кровли, возведению наружных стен и внутренних перегородок, а также строители выполняют монтаж внутренних инженерных систем.

Согласно проекту, в новых трехэтажных кампусах будут проживать свыше 160 человек. Площадь каждого кампуса превышает 2,5 тыс. кв. м. Помимо мест для жилья, в каждом здании будет столовая, учебная зона, прачечная, административные и технические помещения, а также медицинский блок. В подвальном этаже разместят техпомещения и инженерные сети. Входные группы запроектированы на уровне земли для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения. Прилегающую территорию комплексно благоустроят: выполнят озеленение, а также обустроят зоны отдыха и спортплощадки.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2024 года.

Истринский областной технолицей имени В. И. Долгих открыт в 2023 году. Здесь готовят будущих специалистов инженерно-технического профиля и IT-направления в соответствии со стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. На площади порядка 10 гектаров расположен образовательный кластер, рассчитанный на 320 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.