В Истре планируют построить канализационно насосную станцию в 2026 г

В следующем году в округе Истра планируют построить канализационно-насосную станцию, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Истра Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству канализационной насосной станции в муниципальном округе Истра», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Строительство канализационной насосной станции (КНС) в пос. Дедовской школы-интерната и напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации с точкой врезки в существующую сеть канализации в районе ул. Панфилова».

В рамках проведения закупки планируется строительство насосной станции мощностью 88,2 м3/час.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.