В Истре планируют капитально отремонтировать детский сад № 22

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту детского сада МОУ № 22 «СОШ № 2», расположенного в муниципальном округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ № 22 «СОШ № 2» дошкольное отделение, Московская область, г. о. Истра, ул. Пролетарская д. 3».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 3 093,8 кв. м. в целях улучшения эксплуатационных характеристик, а также оснащением его необходимым технологическим оборудованием для осуществления профильной деятельности.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.