В Истре определили подрядчика строительства физкультурно-оздоровительного комплекса

Заключен контракт на возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Истре, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В подмосковной Истре в микрорайоне Полево построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Определен подрядчик, который произведет проектирование и строительство объекта. Компания ООО «АСГ Техно Строй» построит ФОК до конца 2027 года», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

По его словам в здании общей площадью 6,1 тыс. кв.м, разместится ледовая арена с трибунами, раздевалками и тренерскими, залы для силовых тренировок и хореографии, служебные и административные помещения.

На прилегающей территории разместят парковочное пространство, места для отдыха, выполнят комплексное озеленение.

Максимальная единовременная вместимость ФОКа — 350 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.