В Истре обсудили строительство новых школ и капремонты образовательных объектов

Все объекты образования должны быть готовы к 1 сентября — такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев. Темпы строительства новых школ и проведения капремонтов обсудили в ходе заседания регионального правительства с главами муниципалитетов, передает пресс-служба администрации городского округа Истра.

На территории Истры готовится к открытию новая школа на 1100 мест в Павловской Слободе. На сегодня строительная готовность объекта составляет 75%, работают более 200 строителей.

Сейчас идет чистовая отделка классов, коридоров, монтаж внутренних дверей, прокладка и подключение инженерных систем. Одновременно ведутся работы снаружи: прокладка канализационной сети, монтаж ливневых лотков, выполняется благоустройство территории. Уже 1 августа на объекте состоится итоговая проверка готовности для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Еще 2 образовательных объекта сейчас находятся в стадии капитального ремонта: детский сад в Глебовском и школа в Кострово

На объектах практически полностью завершены демонтажные работы, идет прокладка труб отопления и водоснабжения, монтаж систем электроснабжения, проводятся кровельные и фасадные работы.

Строительная готовность на обоих объектах составляет более 60%.

Кроме этого, помимо масштабных капремонтов 2-х этих объектов, в округе к началу нового учебного года будут проведены различные текущие ремонты в 19 школах и 16 детских садах.

В двух школах — № 2 города Истра и в Ивановской школе — идет подготовка к открытию Центров «Точка Роста». В связи с этим проводится ремонт кабинетов химии, физики и биологии, с последующим оснащением современным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.