сегодня в 16:17

В Истре объявлен конкурс по капремонту досугового комплекса

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации культурно-досугового комплекса в г. о. Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«В рамках проведения работ в 2025 году планируется отремонтировать 2 468,8 кв. метров помещений», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ на территории МУК «Истринский культурно-досуговый комплекс» по адресу: Московская область, г. о. Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 14.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.