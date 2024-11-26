сегодня в 12:35

В Истре объявлен конкурс на строительство многоквартирного жилого дома

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг с одновременным выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного жилого дома в п. Снегири, городском округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг с одновременным выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ, по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Истра, п. Снегири, земельный участок с КН 50:08:0030103:304».

Планируется в рамках проведения закупки в поселке Снегири (на земельном участке в районе улиц Школьная, Труда и Некрасова) построить 3 804 кв. метров жилья с площадью квартир от 28 до 84 кв. етровм, куда переедет 240 человек.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Истра.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.