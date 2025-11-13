сегодня в 18:22

В Истре объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги с устройством шумозащитного экрана в муниципальном округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Автомобильная дорога: «ММК — п. Слобода — Нахабино — Чесноково» с устройством шумозащитного экрана в м. о. Истра Московской области». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать дорогу протяженностью 0,564 км.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.