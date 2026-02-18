В Истре на торгах зафиксирована рекордная цена за участок для ИЖС

В муниципальном округе Истра на аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства установлена самая высокая цена лота за неделю, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 9 по 13 февраля 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов провел 91 аукцион по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена зафиксирована на аукционе по продаже участка площадью 8,5 соток для индивидуального жилищного строительства в городском округе Истра по адресу: г. Истра, пл. Революции, д. 4.

Стартовая цена лота составляла 2 260 413,5 рубля. В торгах участвовали три претендента. В результате итоговый размер годовой аренды увеличился в 2,7 раза и достиг 6 193 532,7 рубля.

Информацию о доступных участках и помещениях в Московской области можно найти на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. На портале пользователи могут выбрать объекты по различным параметрам и построить маршрут до нужных объектов инфраструктуры.

Актуальные подборки лотов и сведения о проводимых торгах регулярно публикуются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.