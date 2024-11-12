В Истре на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 5 ноября по 8 ноября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 72 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 22,6 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенного в г. о. Истра. Стартовая цена 800 000,00 руб./в год. В аукционе приняли участие 9 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 16 раз и составил более 13,6 млн. руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.