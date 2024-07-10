сегодня в 16:50

В индустриальном парке округа Пушкинский достроят еще два склада в августе

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство универсального индустриального здания на территории индустриального парка «PNK Парк Пушкино 2». Объект расположен вдоль Ярославского шоссе, в 20 км от МКАД и 10 — от ЦКАД, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь строящегося склада — более 30 тысяч квадратных метров, здание предназначено для упаковки и хранения товаров народного потребления, не требующих особых условий, включая твердые горючие материалы.

Возводить склад начали в феврале 2023 года. На сегодняшний день стройготовность объекта по оценке инспекторов Главгосстройнадзора составляет 85%.

Строители ведут работы по внутренней отделке помещений, монтажу внутренних инженерных систем, благоустройству. Завершить строительство планируется в августе 2024 года.

Площадь индустриального парка — 104 га, здесь под контролем Главгосстройнадзора уже построено 5 складских зданий, еще два — в процессе строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.