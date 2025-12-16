В Хотьково наполовину завершили демонтаж школы №5 в рамках капремонта

В Сергиево-Посадском округе на улице Пушкина, 11, подрядчик завершил половину демонтажных работ в школе №5, вскоре начнутся отделочные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Хотьково продолжается капитальный ремонт здания школы №5, расположенной на улице Пушкина, 11. Работы выполняются по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании 1964 года постройки площадью 4 368 кв. м планируется провести внутренние отделочные работы, обустроить входные группы, заменить инженерные коммуникации и сантехнику. Также предусмотрена модернизация системы пожарной безопасности, установка видеонаблюдения и благоустройство территории.

В обновленную школу закупят новую мебель и оборудование. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.