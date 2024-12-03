В Хотькове Сергиево-Посадского округа откроют новый больничный комплекс в 2024 году

В Сергиево-Посадском городском округе завершилось строительство больнично-поликлинического комплекса, он расположен в городе Хотьково. Сейчас на площадке ведутся работы по пусконаладке инженерных систем и медоборудования. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия».

Комплекс построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия».

Новая больница состоит из трех корпусов. В одном из них — поликлиника, в другом — консультативно-диагностический центр, а в третьем — круглосуточный стационар на 60 коек.

Также здесь будет подстанция скорой помощи. Центр оснащен по последнему слову медицинской техники, сюда привлекут высококвалифицированных специалистов.

Открыть новый медицинский центр планируется до конца года.

«Исполнение запросов граждан для актива партии, депутатов, как и всегда, — приоритет. Могу отметить, что наказы, полученные в период прошлых избирательных кампаний выполнены на 90 процентов. В их числе — новая больница в городе Хотьково. Жители просили и очень ждали этот объект. И вот уже совсем скоро медучреждение, наконец, откроет свои двери для пациентов», — отметила секретарь Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова.

Она добавила, что реализация наказов жителей будет продолжена. В рамках народной программы партии продолжится обновление автопарка скорой медицинской помощи, ремонт и строительство объектов сферы здравоохранения и, конечно, привлечение в округ медицинских кадров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.