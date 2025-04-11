В Хорошево-Мневниках построят два деловых центра

В районе Хорошево-Мневники инвесторы возведут два административно-деловых комплекса общей площадью свыше 150 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Офисные здания появятся на 3-й Хорошевской улице и во 2-м Силикатном проезде. Их расположение рядом со станциями метро и крупными дорожными артериями обеспечит отличную транспортную доступность.

«В деловых центрах предусмотрены не только офисные, но и коммерческие помещения под магазины, сервисные службы, точки питания. Для удобства посетителей и будущих сотрудников бизнес-центров на подземных этажах и вокруг зданий будут находиться парковки. Одно из офисных зданий уже строится по адресу: 2-й Силикатный проезд, вл. 13. На двух подземных этажах здания предусмотрена многоуровневая автостоянка на 85 машино-мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Наземная часть здания, высотой в девять этажей, будет включать вестибюль, переговорные, помещения для кафе и ресторанов, а также офисные блоки. На восьмом и девятом этажах запланированы террасы. Общая площадь сооружения превышает 15,8 тыс. кв. м.

Прилегающие территории также приведут в порядок: застройщики проведут озеленение и обустроят удобные пешеходные дорожки. Например, вокруг делового центра на 3-й Хорошевской улице, который строится во вторую очередь, появится ландшафтный парк с зонами отдыха для работников бизнес-центра и москвичей.