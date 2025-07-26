В ходе капремонта дошкольного отделения школы № 6 Жуковского идет монтаж инженерных систем

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак совместно с депутатом Московской областной думы Лидией Антоновой и своими заместителями проверил ход капитального ремонта дошкольного отделения школы № 6 на улице Чапаева. В ходе инспекции были отмечены как достигнутые результаты, так и выявлены отдельные недочеты, которые необходимо устранить в ближайшее время, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На данный момент в здании завершены основные строительные работы: оштукатуривание стен, замена остекления, кровельные работы, стяжка пола на втором этаже и в кабинетах первого этажа, а также устройство новых крылец по периметру здания. Параллельно ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, включая слаботочные сети, электроснабжение, вентиляцию и отопление. Кроме того, выполняется утепление фасада.

Андроник Пак подчеркнул, что, несмотря на отдельные замечания, подрядчик соблюдает установленные сроки. Для обеспечения своевременного и качественного выполнения ремонта глава округа будет лично посещать объект еженедельно, а его заместители — ежедневно. Администрация городского округа держит ситуацию на строгом контроле, чтобы дошкольное отделение школы № 6 было сдано в эксплуатацию в соответствии с планом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.