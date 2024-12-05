В хирургическом корпусе Можайской больницы продолжается капитальный ремонт

сегодня в 18:35

В Можайске капитальный ремонт хирургического корпуса проходит благодаря госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». Сейчас на объекте трудятся 14 рабочих, а сам демонтаж выполнен на 75%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В данный момент здесь продолжается демонтаж перекрытий внутри здания. Это необходимо для того, чтобы будущий хирургический корпус полностью отвечал потребностям специализированного лечебного заведения.

Впереди у специалистов — заливка новых полов, устройство потолков, строительство стен и перегородок. Также обновят и все инженерные коммуникации — трубопроводы системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, оконечные приборы, радиаторы. Далее установят новые светильники, розетки, выключатели и сети электроснабжения аварийно-пожарной сигнализации.

Все работы выполняют по единому стандарту современного стационара. Хирургический корпус будет функционален как для медицинского персонала, так и для пациентов. Планируется обеспечить удобный доступ маломобильных групп населения.

Изменится здание и внешне: будет произведен капитальный ремонт фасада, входных групп, кровли, заменены дверные и частично оконные блоки, укреплен фундамент и проведено благоустройство прилегающей территории.

Правительством области в 2023 году было принято решение о переводе после ремонта в бывший акушерский корпус хирургического, травматологического, реанимационного и гинекологического отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.