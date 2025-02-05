В хирургическом корпусе Домодедовской больницы продолжается капитальный ремонт

С июня прошлого года продолжается капитальный ремонт в городском округе Домодедово хирургического корпуса Домодедовской больницы площадью 4 440 квадратных метров. На данный момент ведутся работы по монтажу входной группы, установке пандусов и фасадных конструкций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«От оформления входа в здание зависит общий архитектурный стиль. Входная группа отвечает за безопасность пациентов, защищает от непогоды и обеспечивает комфортные условия для входа. Что касается внешних работ, устанавливаем строительные леса для начала монтажа вентилируемого фасада», — рассказал начальник участка Сергей Иванов.

Особое внимание уделяется освещению: старые окна заменяются новыми, укрепляются дверные проемы и прокладываются новые инженерные системы. В результате ремонта здание будет рассчитано на 100 койко-мест и оснащено новым медицинским оборудованием.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.