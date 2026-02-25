В Химках завершили монолит в доме ЖК «Новый Зеленоград»

Девелопер Ikon Development реализует проект рядом с Зеленоградом. В корпусе 5 завершен один из самых трудоемких этапов — монолитные работы. В ближайшее время на площадке демонтируют башенные краны. Кладка наружных и внутренних стен находится на завершающей стадии.

Строители продолжают кровельные работы и монтаж внутренних и внешних инженерных систем. Началась установка светопрозрачных конструкций, выполнено 10% от общего объема. В доме монтируют окна с ПВХ-профилем Melke Evolution70 и двойными энергоэффективными стеклопакетами со светоотражающим напылением.

Корпус 5 станет последним домом первой очереди комплекса. Ранее здесь ввели в эксплуатацию и заселили 10 домов, в которых проживают около 1,7 тыс. человек, открыты начальная школа и детский сад. Завершить строительство и передать ключи планируется в I квартале 2027 года.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.