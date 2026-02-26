сегодня в 17:30

В Химках завершили капремонт комплекса в Новогорске

В микрорайоне Новогорск в Химках завершается капитальный ремонт воспитательно-образовательного комплекса готовностью 90%. Здание уже получило разрешение на ввод, открытие намечено на начало нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Новогорск подходит к концу капитальный ремонт воспитательно-образовательного комплекса площадью более 5000 кв. м. Ход и качество работ проверили глава Химок Инна Федотова, заместитель председателя совета депутатов округа Руслан Шаипов, педагоги и жители.

Комплекс включает два блока — начальную школу на 100 учеников и детский сад на 170 воспитанников. Строители выполнили фасадные, отделочные и электромонтажные работы, смонтировали системы вентиляции, отопления и водоснабжения.

«Новый комплекс площадью более 5000 кв. м состоит из двух блоков: начальной школы на 100 учеников и детского сада на 170 воспитанников. Строители провели работы по устройству фасада, отделочные и электромонтажные работы, проложили систему вентиляции, отопления и водопровода», — отметила Инна Федотова.

Объект возвели на месте долгостроя. В 2017 году здесь начали строить детский сад, однако работы остановили. В 2024 году проект возобновили по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Этот комплекс появится на месте долгостроя и даст микрорайону Новогорск современное пространство для обучения и воспитания детей. Такой объект не только закрывает образовательные потребности, но и формирует комфортную среду для жителей», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Открытие комплекса запланировано на начало нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.