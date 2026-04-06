В Химках завершили 50% капремонта детсада лицея №7

Капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №7 имени Д.П. Уланова в Химках выполнен на 50%. Ход работ проверила глава округа Инна Федотова совместно с представителями профильных служб и депутатами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительные работы на объекте продолжаются. Во время инспекции в осмотре участвовали руководитель проекта ДЗКС Сергей Гришин, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Валентин Герасимов.

«Зафиксировано существенное отставание от графика. Объект находится на контроле министерства строительного комплекса Московской области и дирекции заказчика капитального строительства. Подрядчику поставлены задачи по ускорению темпов и усилению в отдельных видах работ», — рассказала глава Химок Инна Федотова.

Площадь детского сада превышает 3,5 тыс. кв. метров, учреждение рассчитано на 192 места. В конце прошлого года проект скорректировали: добавили две секции и пищеблок. Обновленное здание планируют открыть к новому учебному году.

Как отметил Николай Томашов, объект включили в Народную программу «Единой России» по инициативе жителей. По его словам, завершение ремонта остается на особом контроле активистов партии и горожан.

За последние пять лет в Химках построили две школы в кварталах «Солнечная Система» и «Маяк», детские сады в Рузино, Ивакино и Юрлово, а также капитально отремонтировали несколько образовательных учреждений. В Московской области за это время возвели и обновили более 9 тыс. школ и создали свыше 250 тыс. мест в детских садах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.