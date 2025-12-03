В Химках завершают капремонт дошкольного отделения школы «Наследие»

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы «Наследие» на Ленинском проспекте в Химках выходит на завершающую стадию, все работы планируют завершить до конца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Химках завершаются масштабные работы по капитальному ремонту дошкольного отделения школы «Наследие», расположенного на Ленинском проспекте. Обновление проводится в рамках региональной программы капитального ремонта образовательных учреждений Подмосковья.

Подрядчики завершают отделку внутренних помещений и настройку инженерных коммуникаций. Работы планируют завершить до конца декабря 2025 года.

В двухэтажном здании площадью 1 692,2 кв. м заменили кровлю, фасад и окна, обновили системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, установили современное сантехническое оборудование и реконструировали входную зону.

Внутри здания установили новые окна и двери, модернизировали кухонный блок, подготовили помещения к установке новой мебели, учебного и игрового оборудования. Открытие детских групп запланировано на январь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ №1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.