В Химках завершается ремонт подъездов

В Химках выполняют финальные работы по обновлению подъездов многоквартирных домов. В этом году ремонт общедомовых пространств выполняют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, специалисты завершили работы в доме № 9 на улице Пролетарская и в доме № 27 на улице Маяковского. Здесь провели штукатурные работы, покрасили потолки и стены, заменили окна и светильники. В подъездах установили новые тамбурные двери, заменили изношенные участки перил и ступеней, а также отремонтировали входные группы.

«В городе ремонтируется 85 поездов, 71 из них уже готовы к приемке, по остальным адресам есть мелкие замечания и доработки. Все работы согласуются и выполняются в контакте с жителями и старшими домов. Мы учитываем все их замечания и пожелания, вместе проверяем качество выполненных работ», — отметил ведущий инженер управляющей компании Омар Худавердиев.

Ремонт подъездов проводят по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Главная цель работ — создание комфортного и безопасного пространства для горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.