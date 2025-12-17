сегодня в 17:59

В Химках завершается реконструкция детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте. Дошкольное отделение на 320 воспитанников уже готово более чем на 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас специалисты асфальтируют пожарный проезд, укладывают резиновое покрытие, проводят пусконаладочные работы систем и устанавливают новую мебель и оборудование.

Площадь здания — более 4,8 тысячи квадратных метров. Детский сад будет вмещать 12 групп по 25 мест в каждой. В них разместится всё для комфортного пребывания малышей: просторные игровые комнаты и спальные зоны, раздевалки, буфетные и туалетные комнаты.

Качество работ и соблюдение сроков объекта регулярно контролируют депутаты вместе с жителями. Такой мониторинг уже провели депутаты Юлия Ишкова, Инна Монастырская и Валентин Герасимов.

«Проведение таких проверок социально значимых объектов, где отдыхают и развиваются дети, — важная инициатива партии. Это позволяет своевременно выявлять и устранять возможные нарушения, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт для наших детей», – отметил Валентин Герасимов.

В саду предусмотрены отдельные помещения для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты для творческих и развивающих игр. Также в здании будет работать медицинский кабинет с процедурной и пищеблок полного цикла.

Работы на объекте планируют завершить до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.