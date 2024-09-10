В Химках ввели в эксплуатацию новый бизнес-центр

В Химках бизнес-центр, построенный в микрорайоне Подрезково, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект был реализован застройщиком при поддержке специалистов центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Новый трехэтажный бизнес-центр стал частью современного складского комплекса, который обеспечит дополнительные возможности для ведения бизнеса в регионе.

Одним из ключевых факторов выбора местоположения бизнес-центра является его отличная транспортная доступность. В непосредственной близости находятся жилые массивы, остановки общественного транспорта и железнодорожная платформа, что делает объект привлекательным как для арендаторов, так и для покупателей коммерческой недвижимости.

Офисное пространство на первом этаже выполнено в свободной планировке, что предоставляет будущим арендаторам возможность адаптировать помещения под свои нужды. Офисы на втором и третьем этажах реализованы в концепции «опен-спейс».

В новом бизнес-центре найдут работу порядка 200 человек.

Реализация данного проекта привлекла в Подмосковье порядка 46 миллионов рублей инвестиций.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.