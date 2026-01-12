В Химках ввели в эксплуатацию дом на 448 квартир в ЖК «Новый Зеленоград»

Министерство жилищной политики Московской области выдало компании IKON Development разрешение на ввод корпуса 3 первой очереди ЖК «Новый Зеленоград». Новый дом расположен по адресу: Московская область, городской округ Химки, деревня Рузино, микрорайон Кутузовский, дом 4 корпус 3. Следующим этапом станет передача ключей собственникам.

Семнадцатиэтажный монолитный дом комфорт-класса рассчитан на 448 квартир и построен по проекту архитектурного бюро SPEECH. Площадь здания составляет 24 724 кв. метра. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения площадью 1 059 кв. метров для размещения объектов инфраструктуры, а на –1 этаже — кладовые.

Фасад дома облицован фиброцементными панелями и витражными конструкциями. В квартирах установлены окна с ПВХ-профилем и энергоэффективными стеклопакетами. Планировки выполнены с учетом эргономики, высота потолков — от 2,8 метра.

На придомовой территории выполнено благоустройство с озеленением, организованы пешеходные маршруты, игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха с малыми архитектурными формами российского производства.

В рамках первой очереди проекта ранее введено в эксплуатацию 9 домов. В комплексе работают более 30 торговых точек, медицинские и спортивные центры, детский сад и школа. В ближайшее время начнется строительство школы на 1 325 мест и большой спортивной зоны для старшеклассников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.