В Химках стартовал капремонт школы № 8

Внутри здания проведут перепланировку помещений, чтобы расширить учебные пространства и места общего пользования. В кабинетах появится новая мебель и современное учебное оборудование. Помимо внутренних обновлений, специалисты благоустроят и пришкольную территорию. Все работы планируется завершить к началу следующего учебного года.

«Сейчас идет обследование здания и создание проекта на демонтаж. Это самый важный этап — правильно установить „диагноз“ здания и понять, как ему помочь. С середины октября начнется демонтаж, в ходе которого будет готовиться проект ремонта. Мы уверены, что у нас получится создать новое и комфортное пространство для наших ребят, при этом сохранить исторический облик школы, ту историческую память, которая у нас есть», — рассказала директор школы Ольга Игнатьева.

Чтобы не останавливать учебный процесс, на время ремонта школьников перевели в другие учебные заведения. Дети с пятого по восьмой классы занимаются в школе «Лига первых», а старшеклассники обучаются в школе № 1.

Школа № 8 была открыта в 1956 году и является одним из старейших учебных заведений городского округа Химки. С 2014 года учебное заведение носит имя своего первого директора — ветерана Великой Отечественной войны и заслуженного учителя Василия Матвеева. Под его руководством школа стала одной из лучших в Химках. Её ученики и педагоги и сегодня демонстрируют отличную подготовку.

Более 16 лет здесь открыты кадетские классы. Они есть в каждой параллели с 6 по 11 классы. Школа сотрудничает с МЧС и Академией гражданской защиты и аварийно-спасательной службой «ХимСпас». На дополнительных занятиях ребят учат прыжкам с парашютом, погружению с аквалангом, саперному делу и навыкам ведения боя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.