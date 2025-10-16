В Химках стартовал капремонт детского сада № 4

сегодня в 09:22

Детский сад комбинированного типа № 4 в мкр. Сходня Химок ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению Президента.

В здании детского сада комбинированного типа № 4 на ул. Чапаева, д. 24 в Химках строители подрядной организации ООО «Спортстрой» ведут демонтаж внутренних конструкций и кровельного покрытия. Площадь здания — 1127,6 кв. м.

В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж всех старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Детский сад рассчитан на 200 мест.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует в 2026 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.