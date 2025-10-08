В Химках стартовал капремонт детского сада лицея № 21

В Химках в микрорайоне Сходня на улице Чапаева стартовали работы по капитальному ремонту детского сада лицея № 21. Специалисты уже приступили к демонтажу старых конструкций. Работы затронут все групповые помещения и пищеблок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Осенью начался капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений в нашем городском округе. Одним из них стало дошкольное отделение „Петушок“ Лицея № 21. Это долгожданное обновление для здания, которому уже более 50 лет. Надеемся, что в следующем году современный и обновленный детский сад распахнет свои двери для юных жителей Сходни», — отметила глава городского округа Елена Землякова.

Дошкольное учреждение является структурным подразделением лицея № 21. Площадь детского сада 1962 года постройки более тысячи квадратных метров.

Во время ремонта строители полностью заменят кровлю и водосточные системы, модернизируют инженерные коммуникации. В здании установят современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Работы планируют завершить уже в следующем году. На время ремонта дети распределены в другие дошкольные отделения лицея № 21 и гимназии № 23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.