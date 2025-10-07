В Химках стартовал капитальный ремонт Луневской школы

В Луневской школе Химок приступили к капитальному ремонту. После модернизации здание превратится в современное и комфортное учебное пространство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первых этапах ремонта на объекте площадью около девяти тысяч квадратных метров трудятся 18 специалистов. В последующем штат увеличат до 80 рабочих. Сейчас в школе проводят демонтажные работы.

«Проводятся работы по выносу, демонтажу старой мебели, которая уже не пригодна к использованию. Дальше мы начинаем демонтаж штукатурки стен, полов и прочие демонтажные работы», — рассказал руководитель проекта Анзор Радимов.

Специалисты обновят фасад, кровлю, входные группы, инженерные коммуникации, и сантехнику, заменят окна и двери. Внутри школы проведут отделочные работы, установят новую мебель и оборудование.

«Этой весной мы с коллегами и депутатами Совета депутатов проводили в Лунево выездную комиссию, где рассказали жителям о предстоящем капитальном ремонте школы, приоритетного объекта на этой территории. Приложили максимум усилий, чтобы внести школу в государственную программу Московской области. Обсудили с родителями все варианты размещения детей в ближайших учреждениях, а также транспортные вопросы», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Единственная в поселке школа была построена в 1972 году. По данным Министерства строительного комплекса Подмосковья, ремонт завершится к началу нового учебного года. В обновленном здании будут учиться 800 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.