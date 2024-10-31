В Химках стартовал капитальный ремонт Дворца культуры «Родина»

В городском округе Химки стартовал капитальный ремонт здания Дворца культуры «Родина», расположенного в парке Толстого. Рабочие уже приступили к демонтажу внутренних конструкций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Дворец культуры „Родина“ — уникальное культурное пространство в Химках. Место притяжения для тысяч жителей совершенного разного возраста. Капитальный ремонт позволит подарить вторую жизнь объекту и сделать его более современным, сохранив при этом главное предназначение», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Общая площадь объекта составляет более 4,5 тыс. кв. м. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, входная группа и прилегающая территория дворца культуры. Специалисты проведут внутреннюю отделку помещений, выполнят необходимые кровельные работы, установят новые окна и двери, а также заменят все инженерные сети, радиаторы и сантехническое оборудование. Кроме того, в здании появится новая мебель и современное оборудование.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершат все работы до конца следующего года.

Дворец культуры «Родина» — одно из ведущих учреждений культуры городского округа Химки. Здесь проводят мероприятия городского, областного и всероссийского масштаба — фестивали искусств, конкурсы, спектакли, концерты, развлекательные программы, выставки и многое другое. В учреждении работают 56 творческих коллективов, в которых занимается около 1,5 тыс. человек. На протяжении уже 63 лет здесь развивают таланты будущих артистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.