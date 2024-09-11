В Химках согласован облик многоуровневого паркинга

Мособлархитектура согласовала архитектурно-градостроительный облик многоуровневого паркинга в деревне Юрлово, г. о. Химки. Новая девятиэтажная автостоянка общей площадью порядка 28 тысяч квадратных метров рассчитана на 1 092 машиноместа, сообщает пресс-служба ведомства.

Фасады прямоугольного по форме здания декорируют ярко-желтыми стальными ламелями с регулярным шагом. Входы для посетителей так же выделят желтыми порталами, которые будут выполнять сразу две функции: декоративную и навигационную. Чтобы сбалансировать яркие акцентные элементы, первый этаж облицуют плиткой серого цвета, а стены на всех последующих уровнях покроют акриловой фасадной краской по шлифованной бетонной поверхности того же оттенка.

Узор на фасадах будет складываться из сотен небольших ламелей, образовывающих ряды стрелок по всей длине здания. Их направление меняется с каждым ярусом, что создает интересный оптический эффект: если сфокусироваться на одном ряде стрелок, то периферийное зрение сможет считывать только ряды с такой же направленностью. За счет этого фасады станут еще динамичнее.

По проекту кровля здания — «пятый фасад», будет оформлена абстрактным рисунком в стиле хай-тек.

Прилегающую к паркингу территорию благоустроят и озеленят: вокруг здания высадят молодые деревья и кустарники, установят светильники наружного освещения и скамейки. Также на территории расположатся две плоскостные парковки для временного хранения автомобилей, суммарно рассчитанные на 60 машиномест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.