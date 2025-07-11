В Химках снесли три незаконных торговых объекта

В Химках продолжается работа по демонтажу нестационарных торговых объектов в рамках исполнения приказов межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства и незаконного занятия земельных участков. На этой неделе специалисты провели демонтаж незаконных конструкций на улицах Маяковского, Зеленая и Юбилейный проспект. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Демонтажу подлежат точки, установленные с нарушениями градостроительных норм и правил благоустройства, нарушающие санитарные нормы и реализующие не ту продукцию, которая указана в договоре. Сносу также подлежат объекты, собственники которых не платят налоги и не используют онлайн-кассы.

Ранее незаконные торговые объекты демонтировали на улицах Молодежная и Бабакина, а также в деревне Брехово. Управление потребительского рынка, услуг и рекламы продолжит мониторинг ситуации на территории округа. До конца года запланирован демонтаж более 140 НТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.