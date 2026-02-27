В Химках сироте вручили ключи от квартиры по программе «Жилище»

Ключи от новой квартиры в Химках вручили Григорию Шпилевому, оставшемуся без попечения родителей. Жилье предоставили по государственной программе «Жилище», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключи юному жителю округа передали глава городского округа Химки Инна Федотова и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов. Квартира полностью готова к заселению: в помещении выполнен ремонт, установлены мебель и бытовая техника, оборудована кухня.

«Квартира полностью готова к проживанию. Там провели ремонт, установили мебель, бытовую технику, оборудовали кухню. Теперь у молодого человека есть свой уютный уголок», — отметила Инна Федотова.

В церемонии также участвовали первый заместитель главы Кристина Мадатова и заведующая отделом защиты имущественных и неимущественных прав Галина Балашова.

«Получение собственной квартиры — это не просто квадратные метры, это фундамент для уверенного старта во взрослую жизнь. Государственные программы, такие как „Жилище“, позволяют ребятам не думать о бытовых проблемах, а сосредоточиться на учебе, карьере и создании семьи. Наша задача — помочь им твердо встать на ноги и почувствовать, что они нужны своему родному городу», — подчеркнул Николай Томашов.

Программа обеспечения жильем детей-сирот реализуется в Химках ежегодно при поддержке губернатора Московской области. За время ее действия квартиры получили 185 жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.