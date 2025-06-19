В Химках ремонтируют подъезды на улице Спартаковской

В Химках ведут работы по обновлению подъездов многоквартирных домов. Специалисты уже приступили к ремонту в домах № 16 и 12 на улице Спартаковская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В подъездах дома № 12 еще ведутся демонтажные работы, после чего приступим к установке окон. В доме № 16 уже проделано много работы, совсем скоро начнем устанавливать новые двери», — рассказал представитель ремонтной бригады Кахир Гафаров.

Ремонтные работы пройдут в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Специалисты приведут в порядок входные группы, полы, стены, окна и инженерные коммуникации общедомовых пространств. Особое внимание уделят почтовым ящикам, электрощиткам и мусоропроводам. Работы завершат в сентябре этого года.

Кроме того, этом году в Химках комплексно благоустроят 22 дворовые территории. Работы охватят все микрорайоны города — от Сходни до Левого берега. В зависимости от состояния дворов специалисты обновят дорожное покрытие, модернизируют детские площадки, установят системы видеонаблюдения, проведут озеленение и замену освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.