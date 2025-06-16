В Химках проверили ход реконструкции ДК «Родина»

Руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Химки Александр Васильев вместе с муниципальным депутатом Юлией Ишковой проверил ход капитального ремонта Дворца культуры «Родина». Работы на объекте проходят в рамках реализации народной программы партии, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«На данный момент строители завершили половину запланированных черновых работ. В стадии активного обновления находятся фасад здания, его входная группа и прилегающая территория. Уже завершены работы по усилению несущих конструкций, произведена замена старых окон на новые стеклопакеты, смонтированы внутренние перегородки и создан тепловой контур», — рассказал Александр Васильев.

При проведении работ особое значение придаётся сохранению исторического облика Дворца культуры. В частности, намечено восстановление мраморной облицовки лестничных маршей в центральном вестибюле и бережная реставрация старинных люстр. Планируется, что все работы по реконструкции будут завершены в этом году.

Ранее секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в Московской области выделено порядка одного миллиарда рублей на капитальный ремонт объектов дополнительного образования региона. По словам секретаря, в этом году капитальный ремонт идет в 7 учреждениях дополнительного образования, включая детские художественные школы, спортивные секции и центры творчества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.