В Химках проверили ход капитального ремонта школы №8

Депутат Государственной думы Алла Полякова посетила школу №8 в Химках. Вместе с председателем совета депутатов Сергеем Малиновским она проверила ход работ по модернизации образовательного учреждения. Встреча прошла в рамках партийного проекта «Новая школа». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас в здании ведутся финальные работы: отделка, подключение инженерных систем, установка сантехники, мебели и благоустройство территории. Общая площадь ремонта – около 4 тысяч квадратных метров. Подрядчик заверяет, что работы завершат в срок, и 1 сентября образовательное учреждение откроет свои двери для ребят. Обязательно проведем повторный мониторинг в начале сентября», – рассказала Алла Полякова.

Над реставрацией здания работают более 80 человек. Сейчас специалисты приступили к росписи стен. Художники оформят стены патриотическими картинами, посвященными истории округа. Во дворе также появится мемориал в память о 352-й стрелковой дивизии.

Общая строительная готовность объекта – более 65%. Уже в этом учебном году в обновлённую школу пойдут более 650 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.