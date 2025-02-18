В Химках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса

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В микрорайоне Новогорск в Химках активно ведутся работы по завершению строительства воспитательно-образовательного комплекса на 270 мест. Проект реализуется в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительной площадке задействованы 45 рабочих и 3 единицы техники. В настоящее время выполняются следующие работы: кладка внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей, кровельные и фасадные работы, а также установка оконных блоков. Общая готовность объекта составляет 40%.

Подрядчику предстоит выполнить еще значительный объем работ, включая монтаж всех инженерных сетей, внутреннюю отделку помещений, установку дверей, сантехнического оборудования, потолков, укладку настенной и напольной плитки, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории с обустройством спортивных и игровых площадок.

Комплекс состоит из двух блоков: начальной школы на 100 учеников и детского сада на 170 воспитанников. Строительство здания было начато инвестором, но позже приостановлено. Для завершения работ объект был включен в государственную программу.

Открытие школьного корпуса запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.