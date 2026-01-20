В Химках продолжается капитальный ремонт Луневской школы

В Лунёвской средней школе в Химках строители завершают демонтажные работы и приступили к отделочным. Капитальный ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании площадью 8 628,2 квадратного метра обновят фасад, входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку. Планируется замена инженерных сетей, радиаторов, сантехнического оборудования, полов, потолков, окон и дверей. В школу завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.