В Химках построят складской комплекс с оборотом свыше 1 000 тонн в сутки

В Химках возводят складской корпус с административно-бытовой частью площадью более 8,2 тыс. кв. м. Комплекс предназначен для хранения товаров народного потребления, включая питьевую воду в 19-литровых бутылях. Суточный грузооборот объекта составит 1050 тонн.

Продукцию будут размещать на стеллажах для оптимизации логистики и ускорения обработки заказов. После ввода в эксплуатацию на складе появится около 50 новых рабочих мест для жителей округа.

Новый комплекс расширит логистические возможности территории вблизи деревни Перепечино и сократит расстояние доставки для дистрибьюторов товаров массового спроса в Подмосковье и Москве. Строительство объекта находится под контролем Главгосстройнадзора Московской области. Завершить работы планируется во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.