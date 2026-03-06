В Химках построят пищевое производство на 150 тонн в год

Новое предприятие по выпуску кондитерских изделий и кулинарных полуфабрикатов построят в городском округе Химки. После ввода в эксплуатацию площадка сможет производить около 150 тонн продукции в год для ресторанного холдинга Iconfood, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Производственно-складское здание возведут в районе квартала Вашутино. Общая площадь объекта составит около 4,3 тыс. кв. метров. Внутри разместят производственные цеха, камеры хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, участки упаковки, а также складскую зону с разгрузочной рампой и системой герметичной стыковки грузовиков.

На предприятии будут выпускать кондитерские изделия и кулинарные полуфабрикаты для сети ресторанов холдинга Iconfood. В него входят заведения UDC Cafe, Black Market, Corner и Corner Grill. После запуска производства здесь смогут работать до 103 человек в смену.

Застройщиком выступает компания «Идиллия вкуса». Сейчас предприятие выпускает около 12 тонн продукции в месяц для ресторанов и кафе холдинга. Новая площадка позволит централизовать процессы и увеличить объемы производства. Завершить строительство планируется в 2026 году, контроль за реализацией проекта осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.